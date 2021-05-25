Мальта вакцинировала 70% своего взрослого населения как минимум одной прививкой от COVID-19, став первой страной Евросоюза, которая добилась так называемого коллективного иммунитета.

По словам вице-премьера, министра здравоохранения страны Криса Ферне, около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса, а почти 70% сделали хотя бы одну прививку. Таким образом, по словам Ферне, Мальта стала первой страной, которая достигла коллективного иммунитета, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

«Вакцины вводятся каждые пять секунд», - сказал Ферне на пресс-конференции.

В настоящее время вакцинация открыта для всех жителей Мальты старше 16 лет, и Ферне сказал, что детям в возрасте 12 лет и старше также будут сделаны прививки, если европейские медицинские власти дадут добро.

Министр отметил, что граждане, которые прошли полную вакцинацию, с июля не будут носить маски на улице. Масочный режим останется обязательным только в помещениях.

Перед этим органы здравоохранения Мальты заявили, что с 1 июня носить маски на пляжах больше не нужно. А 24 мая были сняты ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, время работы ресторанов продлено до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.