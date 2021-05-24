Сегодня, 24 мая, около 6:00 утра по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на территории рынка «Столичный» раздаются взрывы, сообщила пресс-служба полиции.

На место происшествия срочно прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

Позже также поступали сообщения о том, что на территории рынка неизвестные провоцируют конфликт.

Правоохранители установили, что неустановленные лица действительно зашли на территорию рынка, поскольку в это время частные лица совершали исполнительные действия на данной территории. Взрывотехники осмотрели место происшествия. Следователи устанавливают возможные повреждения и выясняют обстоятельства инцидента.

Благодаря слаженным действиям полиции удалось обеспечить соблюдение общественного порядка и предотвратить физическую схватку.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, которые находились на территории рынка без документов.

По факту происшествия на рынке «Столичный» полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 162 (Незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а равно незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины.