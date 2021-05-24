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Европейский Союз и Федеральное правительство Бельгии выразили послу Беларуси решительное осуждение неприемлемых действий белорусских властей, которые вчера заставили гражданский самолет осуществить экстренное приземление в Минске, где был задержан белорусский журналист, один из пассажиров рейса Афины-Вильнюс.

О мерах Европейской службы внешних действий говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на сайте евроинститута, передает Укринформ.

«По запросу Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Беларусь в Европейском Союзе Александра Михневича, чтобы осудить неприемлемый шаг белорусских властей, которые заставили гражданский самолет осуществить чрезвычайное приземление в Минске и задержали его пассажира, Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста», - говорится в сообщении.

Как отмечается, посол Михневич был информирован о том, что эти события вызвали решительное осуждение Европейской службы внешних действий и всех стран-членов ЕС. Было подчеркнуто, что своими принудительными действиями белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа самолета.

Как отметил Саннино, возмутительные поступки белорусских властей являются еще одним свидетельством попытки заставить замолчать все оппозиционные голоса в стране. От имени ЕС он довел до ведома посла Беларуси требование немедленно освободить господина Протасевича.

 «Вчерашние неприемлемые действия будут обсуждены в ходе встречи Европейского Совета сегодня. ЕС рассмотрит последствия таких действий, включая возможные меры против ответственных лиц», - говорится в сообщении.

О том, что посол Беларуси в Брюсселе был вызван в связи со вчерашними действиями белорусских властей, в понедельник в Твиттере сообщила также министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

«Был вызван посол Беларуси. Неоправданные и неприемлемые действия, совершенные в течение последних часов, не останутся без последствий. Господин Протасевич должен быть немедленно освобожден. Также была упомянута наша поддержка демократических устремлений белорусов», - говорится в сообщении, обнародованном главой внешнеполитического ведомства Бельгии.

Напомним, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту. 

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

24 мая Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
ForUm

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