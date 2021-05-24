Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс сказал авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

«После вчерашнего вынужденного перенаправления самолета Ryanair в Минск я поручил национальному регулятору требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Я также приостановил действие разрешения «Белавии» на полеты», - заявил министр.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил в парламенте, что принудительная посадка самолета была «шокирующим нападением на гражданскую авиацию».

«Великобритания осуждает вчерашние действия белорусских властей, арестовавших журналиста Романа Протасевича путем хитрости заставив самолет совершить посадку в Минске. Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за свои действия», - говорится в заявлении главы МИД.

По его словам, Великобритания призывает немедленно освободить Протасевича и других политических заключенных, содержащихся в Беларуси.

«Британия работает с нашими союзниками по скоординированной реакции, включая дальнейшие санкции. Великобритания также призывает Совет ICAO срочно собраться, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении международных правил режима защиты гражданской авиации», - говорится в заявлении.

Напомним, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.