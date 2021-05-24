также в разделеОбщество
В РФ потребовали 9 лет колонии для лидера Меджлиса крымских татар 4
Литва рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь 13
Протасевича признали политзаключенным 7
Шкарлет: За год карантина уровень образования упал на 8% 7
Федоров назвал дату запуска паспортов вакцинации 13
Кабмин рассматривает обязательную COVID-вакцинацию для учителей 26
Wizz Air направила рейс Киев-Таллинн в обход Беларуси 10
ГФС выявила в Криворожском горсовете хищения на 1,7 миллиарда 21
Шкарлет: Украинские ученые в состоянии произвести COVID-вакцину 37
В Украине сегодня состоится ВНО по иностранным языкам 32
В Украине зафиксировано 1334 новых случая COVID-19 27
Коронавирус в армии выявлен у 231 человека 10
Рынок земли: Зеленский выступит на форуме "Украина 30" 21
Украинских миротворцев эвакуировали из-за извержения вулкана в Конго 13
Полиция задержала мужчину в Умани, стрелявшего в хасидов 23
С понедельника страну накроет циклон 25
СМИ: Протеже Сытника на должность главы САП Кроловецкая имеет долю в «янтарном бизнесе» 22
В Украине привито от коронавируса более 970 тысяч человек 11

 Российская оперная певица Мария Максакова-Игенбергс до своего переезда в Киев помогала финансово первому главарю «ДНР» Александру Захарченко. Об этом свидетельствует публикация в телеграм-канале «Донецкий абориген». По словам авторов канала, Максакова спонсировала «личную гвардию» Захарченко. Канал опубликовал почетную грамоту, которую должны были вручить певице в 2016 году в Международный день театра. Праздник традиционно отмечается 27 марта. Забрать награду Максакова не успела — у её мужа Дениса Вороненкова возникли проблемы с российским законодательством и осенью того же года семья переехала в Украину.

Об этом говорится в разделе Блоги сайта Корреспондент.

В России Мария Максакова-Игенбергс долгое время работала солисткой оперной труппы Мариинского театра. С 2011 по 2016 год певица была депутатом Госдумы от правящей партии «Единая Россия». Максакова публично поддерживала политику президента Владимира Путина и в 2014 году голосовала за присоединение Крыма к РФ. Муж Максаковой Денис Вороненков в том же созыве Госдумы был депутатом от КПРФ и также голосовал за присоединение.

В октябре 2016 года Максаков и Вороненков покинули Россию и переехали в Украину. В марте 2017 года Денис Вороненков был застрелен неизвестными в центре Киева. В октябре того же года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву Максакова извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы по аннексии Крыма Россией. Певица заявила, что в момент голосования она отсутствовала и в парламенте, и в стране.

Известный политолог Дмитрий Марунич в своем блоге обратил внимание на близорукость украинских властей в отношении Максаковой. По мнению эксперта, певица не только не понесла в Украине никакого наказания за голосование в Госдуме по Крыму, но и получила различные преференции, была трудоустроена и свободно выступала с концертами, зарабатывая деньги на украинцах. Комментируя новость о возвращении Максаковой в Москву, Марунич назвал ее приспособленкой, постоянно меняющей свои политические взгляды.

По сообщениям СМИ, в январе 2021 года Мария Максакова-Игенбергс вернулась в Россию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги