также в разделеРелигия
Предстоятель УПЦ рассказал о духовном смысле притчи об исцелении расслабленного 7
Священник УПЦ рассказал, как Церковь помогает решить семейные проблемы 8
Патриарх Кирилл рассказал о том, почему в православии почитают святых 6
Митрополит Антоний рассказал, почему нельзя желать смерти ближнему даже мысленно 8
Митрополит Онуфрий рассказал о современных чудесах святого Николая 13
Архиепископ УПЦ рассказал об особенностях молодежного служения в Церкви 11
Митрополит Онуфрий рассказал, что завещал «апостол Любви» Иоанн Богослов 9
Митрополит УПЦ предложил создать в Украине организацию по изучению вакцин и информированию населения о их действии 8
Комитет Верховной Рады предложил исключить из законопроекта о капелланстве дискриминационные положения 14
Митрополит Онуфрий рассказал, как святой Николай помог атеистке поверить в Бога 11
На Днепропетровщине освящен новый храм УПЦ 11
В Киеве УПЦ передала обувь детям с инвалидностью 11
На Волыни Предстоятель УПЦ заложил памятную капсулу на месте строительства нового храма 10
РПЦ высказала официальную позицию в отношении вакцинации 10
Епископ УПЦ рассказал, в каких случаях православные не могут молиться за верующих других конфессий 22
Митрополит Антоний рассказал о смысле главных слов «апостола Любви» Иоанна Богослова 9
Врач-священник УПЦ рассказал о духовных причинах пандемии COVID-19 9
Болгарский митрополит заявил, что трудности - свидетельство истинности УПЦ 11

В Киевской области в селе Погребы митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заложил капсулу в строительство храма в честь преподобного Лаврентия Черниговского.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на boryspil-eparchy.org, приход в честь преподобного Лаврентия Черниговского был образован после того, как местные нецерковные активисты незаконно отобрали Свято-Успенский храм у религиозной общины в 2019 году.

Православная община, которая была лишена возможности молиться в своем храме, не распалась, но продолжает жить приходской жизнью. Во временно оборудованном под храм помещении, регулярно совершаются уставные богослужения, церковные таинства, звучит проповедь Слова Божьего. Община приобрела в селе земельный участок на котором, по благословению митрополита Антония, начала строительство нового храма.

Владыке сослужили благочинный первого Броварского благочиния - протоиерей Александр Левчук, настоятель храма - протоиерей Алексей Носенко и священнослужители Бориспольской епархии.

В завершение управделами УПЦ поблагодарил настоятеля, прихожан и благотворителей строительства храма за верность Украинской Православной Церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги