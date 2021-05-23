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На аэродроме в районе города Саки в оккупированном Россией Крыму произошло нештатное срабатывание системы катапультирования истребителя, стоявшего на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщает со ссылкой на осведомленный источник Интерфакс, в этот момент в самолете находились двое пилотов.

«Произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ при подготовке к вылету. Оба летчика живы, но техник с ожогами», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ данный инцидент также подтвердили, однако заявили, что в результате него никто не пострадал.
ForUm

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