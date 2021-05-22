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Глава Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам его кабинета стреляли неизвестные. В этом суде активисту Сергею Стерненко вынесли приговор в виде семи лет лишения свободы.

В соответсвующем письме Кичмаренко, который обнародовал Высший совет правосудия, он заявил о вмешательстве в его деятельность как судьи относительно осуществления правосудия.

Кичмаренко рассказал, что, войдя в свой кабинет в Приморском суде 17 мая, он заметил, что одно из четырех окон, расположенное близко к рабочему столу, было простреленным из неизвестного оружия.

«Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне. По моему мнению, инцидент произошел в период с вечера 14 мая по утро 17-го», — добавил судья.

По словам Кичмаренко, полиция зарегистрировала производство по ст. 377 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).

«То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел», — подчеркнул он.

Напомним, Одесский апелляционный суд отказал активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения и оставил их под круглосуточным домашним арестом.
ForUm

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