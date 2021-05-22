В Евросоюзе рассматривают возможность, чтобы начать делать заявления от имени 26 членов, а не всех 27. Это может произойти после серии вето Венгрии по ряду вопросов.

Об этом пишет Euractiv , ссылаясь на заявление дипломата ЕС.

«Это замечание последовало за рядом вето Венгрии на уровне ЕС по международным делам», - пишет издание.

В апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, а 18 мая - отказалась присоединиться к 26 другим министрам иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте.

Затем в пятницу Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, потому что это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке.

На вопрос, как другие страны ЕС относятся к венгерским вето, дипломат ЕС, попросивший не называть его имени, сказал, что остальная часть блока недовольна.

«Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам с 26 и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления на 26-м шаге, безусловно, есть, но это не предпочтительно», - сказал он.

В то же время он добавил, что такой шаг "не ослабит ЕС в глобальном масштабе".