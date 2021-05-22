В Киеве за сутки зафиксировали 298 новых случаев заражения COVID-19, 10 человек умерли, 1934 пациента выздоровели.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском — 93, в Святошинском — 56, в Днепровском — 33.

Среди заболевших 171 женщина в возрасте от 18 до 87 лет; 103 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет; 13 девочек от 18 дней до 17 лет и 11 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы отправили 33 пациента, еще 126 — с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Всего за период пандемии болезнь преодолели 142 201 киевлянин, коронавирус унес жизни 5004 жителей столицы.

На данный момент в Киеве уже 204 078 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4606 человек, зафиксировано 178 летальных случаев, 12 586 пациентов выздоровели.