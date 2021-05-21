Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную группу хакеров. Дельцы распространяли вредоносное программное обеспечение. Один из них, житель Ивано-Франковской области, разрабатывал вирусы по заказу российского клиента, сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что вирусы были «вмонтированы» в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинам и паролям.

По данным предварительного расследования, фигуранты размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

Задокументировано, что один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинами.

Также установлено, что ранее злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram-канал и бот. Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных. В частности, для торговли аккаунтами, логами, копиями паспортов граждан Украины, паролями для доступа к профилям на сайте «Olx», электронных кошельков типа «Qiwi» и «Yandex», видеохостингу «Youtube».

Во время обысков по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности.

После проведения необходимых экспертиз и других следственных действий планируется сообщение фигурантам о подозрении в совершении соответствующих преступлений.

Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по противодействию незаконной деятельности проводят следственный отдел и отдел компьютерной и информационной безопасности Управления СБУ в Ивано-Франковской области по координации с Департаментом противодействия киберпреступности СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.