Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о ситуации с COVID-19 за неделю, указав на общемировое снижение показателей заболеваемости и смертности. В то же время стремительное распространение новых штаммов коронавируса по-прежнему вызывает обеспокоенность экспертов, сообщает УНИАН.
В глобальном плане за прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего было зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев заражения и чуть меньше чем 86 тысяч умерших, соответственно на 12% и на 5% меньше в сравнении с предыдущей неделей
Ситуация с заболеваемостью в разных странах очень неоднородна:
рост новых случаев COVID-19 в Западно-Тихоокеанском регионе составил 4%;
в Европе наблюдается снижение на 26%;
в Восточном Средиземноморье - на 22%;
в Юго-Восточной Азии - на 12%;
в Африке - на 4%;
Северной и Южной Америке – на 3%.
Самые низкие показатели смертности зафиксировано в Европе (-16%) и Восточном Средиземноморье (-16%), высокие - в Юго-Восточной Азии (+ 7%).
Мутация коронавируса: какие штаммы наиболее распространены
Британский штамм коронавируса B1.1. 7, который отличается высокой заразностью, обнаружен сегодня в 143 странах.
Южноафриканский вариант В1. 351 распространился в 96 государствах, вариант P.1, который впервые заметили в Бразилии, обнаружен в 58 странах.
Наибольшую обеспокоенность экспертов ВОЗ вызывает так называемый »индийский штамм» B.1.617 который имеет три подвида и распространился уже в 94 государствах, еще в девяти обнаружены неустановленные подвиды этого варианта.
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