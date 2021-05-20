Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав соответствующий снимок в Instagram снимок.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» – говорится в подписи к снимку.

В комментариях часть пользователей поздравили президентскую чету в ответ, а некоторые возмутились нарядом – узор на вышиванке Зеленского размещен не по центру, а сбоку. Это характерно для русской косоворотки.

Косоворотка – русская народная мужская рубашка, разрез у которой находится не по центру, а сбоку, «искоса». Это делали для того, чтобы во время работы не выпадал нательный крестик.

В Украине же такие рубашки никогда не носили.

«Это не вышиванка, а русская косоворотка», «Я думал, что я один заметил, ан нет и вы тоже. Как же украинцы гордятся своей вышиванкой, что не знают, как она выглядит. Кстати, на Зеленском надета тверская косоворотка», – пишут комментаторы.