Ко Дню Независимости в Украину привезут первый Основной закон – Конституцию Пилипа Орлика.

«Мы обязательно привезем первую Конституцию Украины - Конституцию Пилипа Орлика, впервые она появится в Украине, мы получили подтверждение. В рамках празднования Независимости у всех людей будет свободный доступ, возможность увидеть Конституцию, она будет довольно долгое время в Украине», - сказал Зеленский во время пресс-конференции по итогам 2 лет президента.

Также, по его словам, 24 августа будет большой парад «на суше и воде».

«24 августа – в День Независимости Украины – будет парад, военный, большой, как на суше, так и на воде, будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане. Большой концерт украинских звезд на «Олимпийском» будет вечером. 22 августа будем отмечать выдающихся украинцев, вручать премию «Национальная легенда». Будут двусторонние важные встречи с лидерами других государств – 23 и 24 августа », - сказал президент. Оригинальная Конституция Орлика, написанная на латыни, хранится в Национальном архиве Швеции.

В феврале министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью заявил, что МИД готовит «сюрприз» к 30-й годовщине Независимости Украины. По его словам, МИД хочет привезти в Украину «что-то» из-за границы.