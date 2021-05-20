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Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

Об этом написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

 

 

«Вчера Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминались события 18-20 мая 1944 года», - написал Джозвяк.

Португалия сейчас председательствует в Европейском Союзе.

18 мая представительство ЕС в Украине опубликовало заявление к годовщине депортации крымских татар и призвало Россию прекратить агрессию и нарушения прав человека в Крыму.
ForUm

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