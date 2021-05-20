Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков призвал президента ветировать закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования», который Верховная Рада Украины приняла 29 апреля этого года.

Соответствующее письмо председатель НАПК направил правительству, как это предусмотрено регламентом Кабмина.

«НАПК полностью поддерживает главную цель этого закона – сделать процесс декларирования понятным и избежать различных трактовок тех же норм. Именно поэтому мы и поддержали первый вариант документа. Однако принятие закона в таком виде приведет к нежелательным последствиям, среди которых - новые возможности для коррупционеров по легализации незаконно приобретенных активов. Именно поэтому НАПК считает целесообразным предложить президенту ветировать закон. Мы также предоставили конкретные предложения о том, как устранить нормы, способствующие коррупции», - объясняет Новиков.

Принятие закона в текущей редакции приведет к тому, что чиновники смогут: одновременно занимать государственные должности и управлять частными учреждениями или заниматься предпринимательством; легализовать незаконные активы, скрывая информацию об операциях по обмену валюты.

Так, закон предусматривает, что чиновники не должны указывать информацию об операциях по обмену валюты в декларации. В случае если НАПК или правоохранители будут подозревать чиновника в получении неправомерной выгоды, он сможет сказать, что эти средства получены благодаря обмену валюты по выгодному курсу; после назначения на государственные должности злоупотреблять по выполнению долга передачи в управление корпоративных прав. Также закон предусматривает, что должностные лица должны указывать информацию о счетах, на которых учитываются денежные сбережения советских времен, которые не были компенсированы после распада СССР. По мнению НАПК, декларирование такой информации является неуместным.