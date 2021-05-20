Среди политиков, которые занимали должность президента Украины, самый высокий рейтинг доверия к действующему главе государства Владимиру Зеленскому (доверяют - 46%, не доверяют - 51%), свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

Леониду Кучме доверяют 36%, не доверяют - 58%, Леониду Кравчуку доверяют 36%, не доверяют - 53%. Виктору Ющенко доверяют 29%, не доверяют - 66%. Петру Порошенко доверяют - 24%, не доверяют - 75%. Януковичу доверяют 15%, не доверяют - 82%.

По сравнению баланса доверия/недоверия на втором году президентства ситуация у Зеленского заметно отличается в лучшую сторону, чем у двух его предшественников Порошенко и Януковича.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 30,2% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 12,8% поддержали бы Порошенко, 11,9% - Юрия Бойко, 11,1% - Юлию Тимошенко, 7,6% - Игоря Смешко, 5,1% - Евгения Мураева. Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% - проголосовали за Порошенко.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко - 62% в пользу действующего президента, 38% - за лидера партии «Батькивщина».

В случае выхода во второй тур Бойко, за Зеленского проголосовали бы 69%, лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 31%.

В общем, среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, считают лучшим Л.Кучму (23%).

18% ответили, что лучшим президентом является Зеленский, 14% считают, что лучшим был Порошенко, 13% считают, что лучшим был Янкукович, 12% - Кравчук и лишь 7% - Ющенко. В то же время, 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% - затруднились ответить.

Четверть опрошенных оценивают второй год правления президента Зеленского на отлично или хорошо, 34% - удовлетворительно, 42% - неудовлетворительно или ужасно. Относительно лучше оценивают второй год каденции действующего главы государства жители Запада и Центра, молодежь, избиратели Зеленского.

