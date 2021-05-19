Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас, находящаяся в нашей стране с официальным визитом, подписали Совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский выразил благодарность эстонской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

«Знаю, что вчера вы были на Донбассе, в частности на КПВВ «Станица Луганская» и КПВВ «Счастье». Я благодарю вас за это и от себя лично, и от всех граждан Украины. Для меня важно, чтобы лидеры других стран приезжали и видели воочию ситуацию на Донбассе, видели наше отношение к гражданам, которые живут на контролируемой украинскими властями территории», - отметил он.

Президент также поблагодарил Эстонию за постоянную помощь в медицинской реабилитации украинских военнослужащих и за выделение финансовой помощи в размере 500 тыс. евро на гуманитарные цели в Донецкой и Луганской областях.

Зеленский отметил готовность эстонской стороны присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

Со своей стороны Кая Каллас поблагодарила Зеленского за теплый прием. «Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский Союз, НАТО, ООН », - подчеркнула она.

Отдельное внимание собеседники уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с Европейским Союзом.

Зеленский отметил стратегическую цель Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозной задачи.

По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.