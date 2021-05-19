Верховной Раде предлагают осудить деятельность радикальной исламской организации ХАМАС и признать ее террористической.

Об этом говорится в проекте постановления авторства нардепа от «Слуги народа» Ольги Василевской-Смаглюк, передает УНИАН.

В частности, в документе говорится об осуждении обстрелов Израиля боевиками ХАМАС, приведших к гибели и ранениям людей. Генпрокурора инициаторы документа просят немедленно обратиться в суд с заявлением о признании радикальной деятельности ХАМАС, а Кабмин - в месячный срок разработать и подать в парламент законопроект о порядке признания террористическими организаций, действующих за пределами Украины.

В пояснительной записке отмечается, что с 10 мая текущего года ХАМАС выпустила из Сектора Газа по меньшей мере 3100 ракет по израильским городам с единственной целью - нести смерть, разрушение и террор гражданскому населению. Как отмечают авторы, были нанесены удары по Иерусалиму и Тель-Авиву, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Сегодня организацию ХАМАС признают террористической Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония.

Напомним, начиная с 10 мая, палестинцы из сектора Газа начали ракетные обстрелы Израиля.

Израиль отреагировал на обстрел ракетными ударами.