В глобальном плане за последнюю неделю количество новых случаев COVID-19 и смертей в мире продолжает снижаться. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Укринформ.

По данным ВОЗ, за последние семь дней в мире было зарегистрировано 4 809 520 новых случаев заболевания коронавирусом и 85 975 смертей от него, что на 12% и 5% соответственно меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Однако, несмотря на тенденцию к снижению за последние три недели, частота случаев заболевания остается на одном из самых высоких уровней с момента начала пандемии.

На этой неделе все регионы ВОЗ сообщили об уменьшении количества новых случаев, кроме западной части Тихого океана, где частота новых случаев была подобна к предыдущей недели.

Европейский регион сообщил о наибольшем снижении количества новых случаев заболевания на этой неделе.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Индии (2 387 663, снижение на 13% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Бразилии (437 076, увеличение на 3%), США (235 638, снижение на 21%), Аргентине (151 332, увеличение на 8%) и Колумбии (115 834, увеличение на 6%).