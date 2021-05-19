также в разделеМир
От Антарктиды откололся крупнейший на планете айсберг
СМИ: США намерены отказаться от санкций против оператора «Северного потока-2» 10
Польша хочет построить у границы с Украиной водородную долину 13
В ЕС решили открыть границы для полностью вакцинированных 59
Блинкен впервые встретится с Лавровым 16
В США неизвестные расстреляли автобус, есть жертвы 26
В ЕС не договорились о «паспортах вакцинации» 19
Египет предложил Израилю и ХАМАС перемирие 11
Испания стянула войска в эксклав Сеута из-за мигрантов 24
Ученые: Вакцины дают иммунитет от «индийского штамма» COVID-19 63
В ЕС сделали уже 200 миллионов прививок от COVID-19 9
На Галапагосских островах упала знаменитая Арка Дарвина 29
Экологи ФРГ подают в суд из-за разрешения уложить трубы Nord Stream 2 в немецких водах 11
Северная Македония высылает российского дипломата 9
В Беларуси заблокировали сайт TUT.BY 22
ЦАХАЛ заявляет об убийстве более 150 террористов в Газе 12
Израиль не намерен прекращать удары по Газе до четверга 13
ЕС продлил на год санкции против российских хакеров 8

В глобальном плане за последнюю неделю количество новых случаев COVID-19 и смертей в мире продолжает снижаться. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Укринформ.

По данным ВОЗ, за последние семь дней в мире было зарегистрировано 4 809 520 новых случаев заболевания коронавирусом и 85 975 смертей от него, что на 12% и 5% соответственно меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Однако, несмотря на тенденцию к снижению за последние три недели, частота случаев заболевания остается на одном из самых высоких уровней с момента начала пандемии.

На этой неделе все регионы ВОЗ сообщили об уменьшении количества новых случаев, кроме западной части Тихого океана, где частота новых случаев была подобна к предыдущей недели.

Европейский регион сообщил о наибольшем снижении количества новых случаев заболевания на этой неделе.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Индии (2 387 663, снижение на 13% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Бразилии (437 076, увеличение на 3%), США (235 638, снижение на 21%), Аргентине (151 332, увеличение на 8%) и Колумбии (115 834, увеличение на 6%).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги