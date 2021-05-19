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В Северодонецке Луганской области на детской площадке взорвался боеприпас, в результате чего пострадала девятилетняя девочка, сообщает пресс-служба областной полиции.

18 мая около 17:00 на спецлинию «102» поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Энергетиков произошел взрыв, в результате которого 9-летняя девочка получила телесные повреждения.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке других лиц, так по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько.

Были найдены еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и ​​на скамейке.

В настоящее время известно, что указанные опасные предметы на помойке нашли ребята, проживающие в этом же дворе, и спрятали их в кустах, а пострадала девочка, которая их нашла.

Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города, у нее диагностировано рассечение брови.

Сейчас следователи вместе с прокуратурой решается вопрос о квалификации события, продолжаются неотложные следственные мероприятия.
ForUm

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