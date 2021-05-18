На сегодняшний день в Украине отсутствует задолженность по выплате субсидий на жилищно-коммунальные услуги; средств на выплаты до начала отопительного сезона хватает.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко на пресс конференции в Укринформе.

«На сегодняшний день задолженности по выплате жилищных субсидий в стране нет. Они финансируются вовремя и обеспечивается их выплата в установленные сроки. Сейчас того ресурса, который имеется, хватает до начала отопительного периода», - сказал Музыченко.

Он сообщил, что Минсоцполитики планирует проанализировать дополнительную потребность в средствах на субсидии, которая может появиться с учетом тарифов на услуги, и в случае необходимости будет выходить с соответствующими инициативами в правительство и парламент. «Если бы основной идеей была экономия ресурса, то не был бы установлен переходной период (для назначения субсидий. - Ред.)», - прокомментировал заместитель министра.