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Агентство внутренней безопасности Польши задержало 5 мая 43-летнего гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на сообщение на правительственном сайте представителя министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Станислава Жарина.

«Подозреваемый выполнял поставленные задачи, в частности передал российским спецслужбам информацию и материалы в оборонной сфере, о субъектах и ​​польских гражданах. Речь идет о важных данных для российских действий на территории Польши в ущерб стране», - отмечается в сообщении.

Задержанный признал свою вину, суд временно арестовал его на три месяца.

Как отмечается, действия, сопровождавшиеся задержанием лица, были «точными и скоординированными». В частности, одновременно проведен обыск в нескольких местах, опрошено несколько свидетелей. Полученные таким образом вещи и документы дополняют собранную на данный момент доказательную базу.

Следствие по этому делу ведет Агентство внутренней безопасности Польши под контролем одного из департаментов Национальной прокуратуры РП.

«Следствие касается участия установленных граждан Польши и России в деятельности российской разведки против Польши, то есть совершение преступления по статье 130 §1 Уголовного кодекса», - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит заключение сроком от года до 10-ти.

Дело находится на этапе расследования, значительная часть следствия имеет тайный характер.
ForUm

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