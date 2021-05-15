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За минувшие сутки в Киеве 544 человека заболели коронавирусом, умерли 14 человек. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«544 подтвержденных случая заболевания COVID-19 в сутки в столице. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в городе 4 919 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 201 753», - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 48 больных COVID-19, а также 129 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 002 человека. В целом коронавирус преодолели 131 963 жителя столицы.

Напомним, за сутки в Украине обнаружили почти 7 тысяч новых COVID-случаев.
ForUm

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