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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус призвал богатые страны передать остатки вакцин от коронавируса COVID-19 бедным, а не проводить вакцинацию детей.

Об этом сообщает BBC.

«Прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение. В странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против COVID-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, а больницы переполнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи», — заявил глава ВОЗ.

Гебреесус напомнил, что богатые страны быстро скупили большую часть вакцины, пытаясь вакцинировать все население.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень заболеваемости коронавирусом и смертности от него в мире вышел на плато.

Ситуация с коронавирусом остается опасной. Заболеваемость и смертность все еще быстро растут в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617. Гебрейесус отметил, что этот вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.

Согласно данным газеты New York Times, с начала вакцинации в мире сделали более 1,37 миллиардов прививок препаратами от коронавируса.
ForUm

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