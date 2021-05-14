В этом году в Украине наблюдается всплеск попыток суицида среди подростков, уже зафиксировано 90 таких случаев. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на форуме «Женщины против насилия и войны», передает УНИАН.

«В стране в этом году мы все наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков. Только в этом году зарегистрировано 90 суицидальных случаев. В то время как за весь прошлый год 123, за 2019-й - 111», - сказала она.

По словам Венедиктова, не может не беспокоить увеличение количества зарегистрированных уголовных преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отношении детей.

«В частности, на 27% увеличилось их количество по признакам сексуально насилия - в Украине 233 ребенка в 2020 году являются потерпевшими от изнасилований. Больше всего - в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской, Харьковской, Черниговской, Ривненской, Сумской областях», - отметила она.

Кроме того, за последние два года выявлено 408 фактов распространения детской порнографии, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Венедиктова сообщила, что в 2020 году 5 тыс. 236 детей стали жертвами преступлений, в том числе 1,5 тыс. - тяжких и особо тяжких. Она добавила, что беспокойство вызывает высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, где потерпевшими являются дети, прежде всего, умышленных убийств, покушений на них, изнасилований.

«В прошлом году жертвами умышленных убийств и покушений стали 63 ребенка - больше всего в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Киевской, Черкасской областях и в городе Киеве», - подчеркнула она.

По ее словам, увеличилось количество детей, пострадавших от уголовных преступлений, связанных с домашним насилием - с 188 в 2019 году до 199 в 2020 году, а в течение двух месяцев текущего года - уже 78 детей.

Венедиктова призвала объединить усилия правоохранительных органов и общественных организаций для выявления и пресечения фактов жестокого обращения с жертвами домашнего насилия.