«Министру культуры ДНР» заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает Офис генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что с июня 2015 и по настоящее время житель. Донецка занимал должности «первого заместителя министра» и «министра культуры ДНР».

В его обязанности входит обеспечение проведения мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области с РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии.

Под его руководством псевдоминистерством под видом борьбы с экстремизмом из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраинских настроенных граждан, а культурное наследие Донетчины позиционируется как часть истории РФ.

Кроме того, через подконтрольные «министерству» учреждения псевдочиновник способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации представителей не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований.