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Руководство России не планирует присоединить Донбасс, заявил секретарь президента Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой говорится о постепенных шагах Москвы к интеграции Донбасса.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», - приводит слова Пескова Интерфакс.

В записке, которую цитирует Bloomberg и которая должна быть представлена на саммите ЕС в конце мая, говорится, что действия России направлены на «фактическую интеграцию» Донбасса. Среди шагов в этом направлении авторы документа называют выдачу российских паспортов жителям этого региона и организацию выборов.

Также в документе говорится о перспективах сотрудничества Украины и ЕС, а также вступления Украины в НАТО.

В январе, комментируя очередной призыв присоединить Донбасс, Песков говорил, что этот вопрос «на повестке дня не стоит» и что Россия «занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса» и по защите русскоязычного населения Донбасса.

В апреле, на фоне растущего напряжения у границ Украины, Песков сказал, что Россия примет меры по защите российских граждан в случае развязывания войны в Донбассе и появления угрозы массовых жертв среди гражданского населения, чтобы не допустить повторения Сребреницы.
ForUm

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