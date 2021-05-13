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С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования, правительство Турции отменяет данное требование. Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Декларация о намерениях, которую в начале мая подписали между Украиной и Турцией, имеет первые результаты. Мир уже не будет таким, как раньше. Однако, если мы можем, следуя нормам безопасности, хотя бы частично возвращаться к привычным когда-то реалиям - этим стоит пользоваться», – написал он.

 
ForUm

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