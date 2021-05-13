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Минэкономики предлагает на период действия карантина установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на сообщение министерства о публикации соответствующего проекта постановления.

Предельные уровни торговой надбавки предлагают внести в правительственное «карантинное» постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

«Средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее - публиковать средние цены одного литра дизтоплива и бензина до 5 числа каждого месяца», - говорится в сообщении.

В Минэкономики заявили, что введение такого временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензина А-92, А-95 и дизтоплива путем установления предельной надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

 
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