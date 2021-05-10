Посетителям замка Бран в центральной Румынии предлагают бесплатную привику от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Замок, построенный в XIV веке, называют замком Дракулы.

Так правительство Румынии рассчитывает привлечь как можно больше граждан к вакцинации, сообщает ВВС.

Медики креативно подошли к задаче - они носят маски со шприцами вместо клыков и обещают «укусить» посетителей в центре вакцинации, открытом прямо в замке.

С начала пандемии в Румынии зарегистрировано чуть более миллиона заражений коронавирусом и почти 29 тысяч смертей. В Румынии живет чуть меньше 19,5 миллиона человек.

Цель правительства - вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю. Но почти половина румын говорят, что не собираются вакцинироваться - это один из самых высоких уровней недоверия к вакцинам в Европе, согласно опросу социологов из компании Globesec.

Руководство замка Бран надеется, что его инициатива поможет изменить скептический настрой румын.

Каждые выходные в мае любой желающий может прийти сюда на экскурсию без предварительной записи и получить в подарок бесплатный вход на выставку средневековых пыток. Но только при условии, что посетитель согласится сделать прививку.

Правительство Румынии надеется, что акция замка привлечет туристов в Карпаты. Во время пандемии посетители почти исчезли.

Замок Бран находится у подножия Карпатских гор, в 170 км к северу от Бухареста. Его называют замком Дракулы, поскольку, согласно легенде, в нем ночевал господарь Влад Цепеш во время своих походов.

Влад Цепеш стал прототипом заглавного персонажа в романе Брэма Стокера «Дракула».