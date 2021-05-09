В субботу вечером, 8 мая, в районе села Антополь в Андрушевском районе произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Житомирской области.

Установлено, что из-за превышения скорости 48-летний житель Червоненского поселковой общины за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением, из-за чего вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель погиб на месте.

«Серьезные телесные повреждения были диагностированы и у его 15-летнего пассажира. Несмотря на усилия медиков, парень умер», — говорится в сообщении.