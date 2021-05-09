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Во время видеоконференции между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Латвии Эгилсом Левитсом главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

«В декларации лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы „Восточное партнерство“ и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз».

Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда она будет готова к членству в ЕС.

Кроме того, Эгилс Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.

«Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа — очень важное политическое средство для этого», — отметил президент Латвии.

Также руководители государств подчеркнули важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.
ForUm

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