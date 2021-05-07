Для удобства киевлян в столице создана электронная карта пунктов вакцинации от COVID-19. Воспользоваться ею можно по ссылке - https://health.kievcity.gov.ua/content/mappriv.html

«На карту нанесены пункты прививок, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно прививаться. И при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться», - рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По требованиям дорожной карты Минздрава Украины, начиная с 28 апреля 2021, начата массовая вакцинация лиц 65+.

Также продолжается вакцинация тех, кто вошел в I и II этапы прививки. Это медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающие в учреждениях здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным COVID-19; работники мобильных бригад по вакцинации; все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на коронавирусной болезни COVID-19; работники экстренной медицинской помощи, включая водителей; медицинские работники первичного уровня оказания помощи; работники других учреждений здравоохранения, которые не предоставляют стационарную помощь больным коронавирусной болезни COVID-19, независимо от подчинения; социальные работники и другие работники социальной сферы; работники системы общественного здоровья; люди в возрасте 80+; иждивенцы и сотрудники гериатрических пансионатов.

«Советую всем, кто входит в целевые группы, обратиться по вопросам вакцинации к врачу, с которым подписана декларация. Этот совет касается и тех киевлян, родители которых старше 65 лет – позаботьтесь о них! И традиционный призыв - не расслабляемся на праздники, когда речь идет о безопасности! Соблюдаем все противоэпидемические мероприятия», - отметила Гинзбург.