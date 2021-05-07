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Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении голове объединенной территориальной общины Киевской области, депутату райсовета и посреднику по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по предварительному сговору (ч.2 ст.15, ч. 2, 4 ст . 190 УК Украины).

По данным следствия, председатель ОТГ вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного сельского хозяйства.

В дальнейшем они якобы планировали изменить его целевое назначение на земли промышленного производства для осуществления предпринимательской деятельности, хотя на самом деле не собирались этого делать.

Свои «услуги» они оценили в 2,6 млн грн. Получить такую ​​сумму они хотели частями - 280 тыс. грн, 800 тыс. грн и 1,6 млн грн. При получении посредником второй части средств в сумме 800 тыс. грн они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.  
ForUm

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