Показатели мировых цен на продукты питания продолжают расти последние 11 месяцев и в апреле достигли своего 7-летнего максимума.

Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передает hromadske со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что рост индекса продуктов питания составляет 1,7% по сравнению с мартом, и 30,8% по сравнению с 2020 годом.

Индекс корзины продуктов питания состоит из пяти категорий: сахар, овощи, мясо, зерновые и молочная продукция. Ежемесячно его высчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Так, цены на масло за апрель выросли на 1,8% из-за роста цен на сою, рапс и пальмовое масло, цены на зерно — на 1,2%, сахар — на 3,9%. Расходы на мясо и молочные продукты также выросли более чем на 1%.

Такое 11-месячный рост цен является самым продолжительным за более чем десятилетие. Это происходит на фоне погодных опасений и массовых закупок урожая в Китае.

«Рынки немного нестабильны и испытывают стресс из-за проблем с поставками. Если мы получим более высокий спрос, чем прогнозируем сейчас, то можем увидеть и дальнейший рост цен», — говорит Абдолреза Аббассян, старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Рост цен на продовольствие снижает покупательную способность в то время, когда большинство стран борется с пандемией коронавируса. Как отмечает издание, это может спровоцировать голод среди еще большего количества населения, особенно в бедных странах, зависящих от импорта.

Отчет ООН показывает, что около 155 миллионов человек пострадали от острого отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году, что является максимальным показателем как минимум за пять последних лет.

Отметим, что такие показатели значительно выше тех, что прогнозировали в ООН в ноябре 2020 года. Тогда говорили, что до конца 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 миллионов людей из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием.