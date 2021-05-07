Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении вакцинации от COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНИАН.

«Сегодня есть два действенных метода сдерживания коронавирусной болезни: соблюдение карантина и вакцинация», - подчеркнул он.

Так, с 23 февраля от COVID-19 вакцинировали 822 тыс. 196 человек, из которых вчера - 37 тыс. 967.

В частности, вакциной CoviShield (AstraZeneca) привили около 480 тыс. украинцев, CoronaVac (Sinovac Biotech) - 67 тыс., Pfizer - более 48 тыс., AstraZeneca-SKBio - 225 тыс.

По словам Ляшко, вторую прививку граждане, которые вакцинировались CoviShield, начнут получать с 19 мая, CoronaVac - с 11 мая, а Pfizer - с 9 мая.

Главный санврач также подчеркнул, что для вакцинации от COVID-19 необязательно иметь декларацию с семейным врачом.

«Отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении вакцинации... Медицинские учреждения, которые делают прививки, имеют отдельные договоры с Нацслужбы здоровья, по которым им приходит оплата за проведенную услугу», - пояснил он.

В случае отказа в прививке из-за отсутствия декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ 16-77 или в контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19. Он уточнил, что сегодня с 17:30 до 19:30 будет оператором в контакт- центре Минздрава.

Заместитель министра также сообщил, что со следующей недели в регионах начнется мониторинг прививочной кампании.