Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«Мы настроены на всестороннюю активизацию двустороннего политического и секторального диалога. Уверен, что общность интересов Украины и США по всему спектру отношений является надежным фундаментом для развития взаимодействия и стратегического партнерства в сфере политики безопасности, оборонной, торгово-экономической, энергетической, технологической и других сферах», - отметил Шмыгаль. Премьер-министр Украины и Госсекретарь США во время встречи обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, учитывая ситуацию с безопасностью, имплементацию реформ и сотрудничество с Международным валютным фондом.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина неуклонно придерживается курса реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права.

«Обеспечение эффективной деятельности антикоррупционных институтов, добродетели и независимости судебной системы и прокуратуры является частью нашей повестки дня как в контексте евроатлантической интеграции, так и критерием для продолжения сотрудничества с МВФ и Всемирным банком», - отметил глава правительства.

В ходе беседы премьер-министр проинформировал Блинкена о принятии закона, который разблокировал процесс приватизации крупных государственных предприятий в Украине, и призвал Соединенные Штаты участвовать в приватизационных аукционах.

Шмыгаль поблагодарил американскую сторону за содействие усилению обороноспособности Украины и предоставления военно-технической поддержки.

«Мы высоко ценим последовательную позицию США по вопросу неприятия и немедленного прекращения агрессивных действий Российской Федерации на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы с Украиной», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства также выразил благодарность Блинкену за его позицию по строительству «Северного потока-2» и за понимание последствий завершения проекта для Украины и стран Центральной Европы. «Долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования «Северного потока-2» в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию», - отметил Шмыгаль.

Со своей стороны Блинкен отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, ее территориальную целостность и неприкосновенность.