также в разделеОбщество
Боевики дали 12 лет тюрьмы украинцу, попавшему в «ЛНР» по обмену
Еще в двух областях отменили красный уровень карантина 3
В Италии арестовали боевика, который воевал на Донбассе 8
Госсекретарь США встретился с Епифанием 21
Закарпатские спасатели снова искали туристов в Карпатах 8
Ковидный сертификат в Украине может быть запущен до 1 июля 22
Нимченко: Исторический альманах памяти ‒ дань уважения воинам, которые отстояли независимость нашей страны 13
В Испании задержали подозреваемого в убийстве двух милиционеров во время Майдана 14
Укрзализныця в июне начнет возобновлять международные пассажирские перевозки 12
Аваков прокомментировал резонансное нападение на ветерана АТО 34
Румыния даст Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca 27
Задержали перевозчиков, которые нелегально перевозили людей и товары и платили «налоги» оккупантам 14
ГБР завершило расследование крушения Ан-26 под Чугуевом 29
Боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы СЦКК 9
Центр Харькова защитят от «гонщиков» переносными клумбами 17
Харьковчанин подал иск к Степанову: требует доступ к российской вакцине 21
5 мая. Картина дня 17
Минздрав уничтожил данные публичных лиц, записавшихся на вакцинацию 23

Полицейские привлекут к административной ответственности мать 10-летней одесситки, которая предоставила ложное сообщение о своем похищении.

По данным полиции, 5 мая около 21:00 малолетняя позвонила в полицию и сообщила о том, что неизвестные лица схватили ее посреди улицы, поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

В ходе реализации первоочередных розыскных мероприятий правоохранители установили место нахождения девочки по месту его проживания.

Как выяснилось, с ребенком все в порядке, а сообщение о похищении оказалось ее неудачной шуткой.

Поскольку малолетняя не достигла возраста, с которого наступает ответственность за указанное правонарушение, полицейские составят протокол относительно ее матери по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги