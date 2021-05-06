Полицейские привлекут к административной ответственности мать 10-летней одесситки, которая предоставила ложное сообщение о своем похищении.

По данным полиции, 5 мая около 21:00 малолетняя позвонила в полицию и сообщила о том, что неизвестные лица схватили ее посреди улицы, поместили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

В ходе реализации первоочередных розыскных мероприятий правоохранители установили место нахождения девочки по месту его проживания.

Как выяснилось, с ребенком все в порядке, а сообщение о похищении оказалось ее неудачной шуткой.

Поскольку малолетняя не достигла возраста, с которого наступает ответственность за указанное правонарушение, полицейские составят протокол относительно ее матери по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.