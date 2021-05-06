Состоялась встреча председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд, сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Состоялся рабочий завтрак, на котором присутствовали Блинкен, Нуланд, Разумков и председатели депутатских фракций.

Это была первая встреча в насыщенной программе визита госсекретаря в Украине. Во время мероприятия обсуждались вопросы стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, национальной безопасности, противодействия российской агрессии.

Также стороны обменялись мнениями относительно проведения реформ в Украине, в частности антикоррупционной, парламентской и реформы СБУ. Отдельно был поднят вопрос о выполнении Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» относительно назначения председателя правления НАК «Нафтогаз». Участники встречи отметили, что для успешного будущего Украины одним из приоритетов должно быть верховенство права и соблюдение равенства перед законом. «В демократическом государстве перед законом все должны быть равны. Соблюдение прав и свобод человека является гарантией для развития Украины», - сказал Разумков.