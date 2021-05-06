Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

«Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство между Украиной и США.

Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами длительную российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ», - написал он в Twitter.

Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Во время визита будет идти речь об усилении политической и оборонной поддержки Украины. Также планируется обсудить взаимодействие в сфере торговли и инвестиций.

В США заявили, что визит имеет целью подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях постоянной агрессии России.