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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2021 года получила 12,6 млрд грн чистой прибыли, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщил финансовый директор группы «Нафтогаз» Петер ван Дрил, передает УНИАН.

«Ранее мы заявляли, что ожидаем прибыльности «Нафтогаза» в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат подлежит дальнейшему рассмотрению). Чистая прибыль за аналогичный период 2020 года составила 3,2 млрд грн», - отметил он.

По его словам, деловая среда демонстрирует явные признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.

«Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность растет», - добавил ван Дрил.


 
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