Бывший агент британской разведки MI6 Кристофер Стил, собравший первое «досье» на 45-го президента США Дональда Трампа, передал ФБР уже второй компромат.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Telegraph.

По словам собеседников, во втором «досье» указаны новые данные о российском вмешательстве в американские выборы, включая детали связей бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с российскими контактами.

Источники добавляют, что в документе также содержится информация о самом Дональде Трампе, который посетил Россию в 2013 году, когда он еще не был политиком.

Отмечается, что Стил передавал американским работникам правопорядка указанные необработанные разведывательные данные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Как известно, в 2017 году бывший агент британской разведки Кристофер Стил, расследовавший связи Дональда Трампа с Кремлем, был настолько обеспокоен найденной информацией, что решил поделиться ею с разведками Великобритании и США.