COVID-вакцину Janssen производства компании Johnson & Johnson не следует вводить людям моложе 30 лет из-за риска возникновения тромбов.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказала Шелли Дикс, сопредседатель Национального совещательного комитета по вопросам иммунизации (NACI), который консультирует правительство по вопросам вакцинирования от COVID-19, передает Укринформ.

«На основе имеющихся данных рекомендуем подобную на AstraZeneca вакцину Janssen предлагать людям старше 30 лет, которые не имеют противопоказаний. Это следует делать в случае, если человек желает получить прививку раньше, а не ждать вакцину mRNA, и если преимущества превышают риски», - сказала Дикс.

По ее словам, члены Комитета «сравнивали преимущества вакцины Janssen, спасающей жизни и защищающей население от серьезных осложнений COVID-19, с рисками возникновения вызванной вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении (VIIT)».

Она добавила, что именно изготовленные по технологии mRNA вакцины от Pfizer и Moderna остаются наиболее рекомендуемыми вариантами прививок. «NACI продолжает преимущественно рекомендовать разрешенные к использованию mRNA COVID-вакцины, поскольку они дают отличную защиту и пока не были связаны с появлением VIIT», - заметила эксперт.

Канада только в конце прошлой недели получила первую партию из 300 тыс. доз вакцины Janssen.