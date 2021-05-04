также в разделеМир
СМИ: ФБР передали еще одно досье на Трампа с российским «следом» 13
Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака 50
В Мехико обрушился мост метро вместе с поездом 16
Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС вакцинированным туристам 17
Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от границы 27
В мире COVID-19 заболели более 152 млн человек 17
В Германии призвали ЕС занять четкую позицию в отношении РФ 33
Франция ослабляет карантин 18
Боррель: Журналисты продолжают сталкиваться с жестким политическим давлением 15
Асад объявил в Сирии всеобщую амнистию 17
В Бангладеш в результате кораблекрушения погибли 26 человек 12
Страны ЕС призвали мониторить сточные воды на коронавирус 13
В Польше зафиксирован индийский штамм коронавируса 29
США выразили солидарность с Чехией в ответе на «смертоносные действия РФ» 16
Бухарест смягчил условия карантина 20
G7 разработает механизм борьбы с пропагандой России 36
На заводе в Иране произошел мощный взрыв 37
Протесты в Берлине: задержали сотни человек 71

COVID-вакцину Janssen производства компании Johnson & Johnson не следует вводить людям моложе 30 лет из-за риска возникновения тромбов.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказала Шелли Дикс, сопредседатель Национального совещательного комитета по вопросам иммунизации (NACI), который консультирует правительство по вопросам вакцинирования от COVID-19, передает Укринформ.

«На основе имеющихся данных рекомендуем подобную на AstraZeneca вакцину Janssen предлагать людям старше 30 лет, которые не имеют противопоказаний. Это следует делать в случае, если человек желает получить прививку раньше, а не ждать вакцину mRNA, и если преимущества превышают риски», - сказала Дикс.

По ее словам, члены Комитета «сравнивали преимущества вакцины Janssen, спасающей жизни и защищающей население от серьезных осложнений COVID-19, с рисками возникновения вызванной вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении (VIIT)».

Она добавила, что именно изготовленные по технологии mRNA вакцины от Pfizer и Moderna остаются наиболее рекомендуемыми вариантами прививок. «NACI продолжает преимущественно рекомендовать разрешенные к использованию mRNA COVID-вакцины, поскольку они дают отличную защиту и пока не были связаны с появлением VIIT», - заметила эксперт.

Канада только в конце прошлой недели получила первую партию из 300 тыс. доз вакцины Janssen.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги