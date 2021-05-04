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По меньшей мере 15 человек погибли и 70 получили ранения в результате падения эстакады метро в Мехико, сообщает The Guardian со ссылкой на официальных лиц.  

Авария произошла в понедельник, около 22:30 по местному времени, на станции Оливос на 12-й линии метро. Эстакада вместе с поездом упала на автомобили, стоявшие под ней, передает Украинская правда.

По данным The Guardian, погибли по меньшей мере 13 человек, в Службе первой помощи и спасения SUUMA Voluntarios позже сообщили о 15 погибших.

 

 

На месте работают спасатели. Также сообщалось, что на место аварии выехала мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

 

 

По данным местных СМИ, эстакада обрушилась после того, как в одну из ее опор врезался автомобиль.

В повисших вагонах поезда, который в это время двигался по путепроводу, было около 50 человек.
ForUm

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