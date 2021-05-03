Президент Владимир Зеленский отметил, что сегодня на Донбассе продолжается война, во время которой Украина снова борется за свою независимость.

Об этом он заявил во время дискуссии с президентами Польши, Эстонии, Латвии, Литвы о будущем европейской политики во время мероприятий по случаю 230-й годовщины принятия первой польской конституции в Варшаве, передает УНИАН.

«Партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен, сегодня это очень важно, когда незаконно аннексирована часть нашей территории, наш полуостров Крым и когда идет война на востоке - это и есть война в Европе. Здесь важно, чтобы мы были вместе», - сказал Зеленский.

«Мы много лет, десятилетий боремся свою независимость, и сегодня то же происходит на востоке нашей страны - мы снова боремся за свою независимость. Украинцы всегда боролись за свою независимость, свою нацию и свою страну, всегда кто-то писал для Украины законы - мы были частью той или иной империи», - отметил глава государства.

Зеленский напомнил, что первую Конституцию Украины в ХVIII веке написал гетман Пилип Орлик, но «провозглашена первая Конституция было только в 1996 году. Действительно только тогда появилась наша провозглашенная Конституция».

«В 1991 году после распада Советского Союза, когда мы завоевали свою независимость, не было прочного доверия к закону, когда некоторые чиновники грабили страну, и наконец в 2014 году в течение Революции достоинства на Майдане, поддерживая европейский курс, к сожалению, погибли сотни наших прекрасных украинских молодых граждан, которые снова боролись за независимость, тот же европейский курс», - добавил он.

Президент отметил, что на востоке страны идет война, и «эта война снова за независимость Украины».

Он выразил уверенность, что «независимость в этот раз никто не отдаст благодаря нашей с вами прочности».