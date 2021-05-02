Муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям румынской столицы принял в воскресенье решение смягчить ряд ограничительных мер, принятых властями из-за пандемии нового коронавируса, пишет Digi24.

Начиная с понедельника в Бухаресте будут открыты внутренние помещения ресторанов и зрительные залы на 30% их общей вместимости.

Решение принято в связи с тем, что уже третий день подряд заболеваемость COVID-19 в столице составляет менее трех случаев на 1 тыс. жителей

“Следующий порог, определенный эпидемиологами, это 1,5 случая на 1 тыс. жителей, и тогда будет новое смягчение ограничительных мер, — сказал префект столицы Алин Стойка. — Например, зрительные залы будут открыты на 50% их вместимости. Могут быть разрешены мероприятия на открытом воздухе максимум с 300 участниками”.

По последним данным группы стратегических коммуникаций, созданной в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 1 307 человек, умерли 85 инфицированных. Всего в Румынии после начала пандемии заболели 1 056 572 человека, 992 605 инфицированных вылечились, 28 194 умерли. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистриро