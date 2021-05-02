Вечером 1 мая в Москве полиция сорвала в “Театре.doc” премьерный показ спектакля “Соседи” — это постановка режиссера Сергея Гиндилиса, которая основана на рассказах белорусов, пострадавших при разгоне протестных акций в Минске после президентских выборов в августе 2020 года, пишет “Радио Свобода”.

Как сообщает “Радио Свобода”, через полчаса после начала спектакля в зале появился полицейский, который попросил зрителей и актеров выйти из помещения из-за поступившего сигнала о возможном минировании. Первоначально зрители встретили слова сотрудника полиции аплодисментами, приняв их за элемент представления.

После эвакуации актеры попытались продолжить спектакль на улице, но полиция не позволила это сделать, предупредив их, что они могут быть задержаны.