также в разделеПроисшествия
В Киеве отравились шесть человек, в том числе три медика 23
Боевики с дрона сбросили гранаты на позиции ВСУ 15
В центре Одессы во дворе жилого дома водитель насмерть сбил пенсионерку 14
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, ранен военный 12
Оккупанты 15 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 10
Сутки в ООС: Один военный погиб, 4 – ранены 11
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе бойца 20
В Украине – 9590 новых случаев COVID за сутки 15
В Ривном адвокат ударил журналистку за попытку снять видео 13
В Карпатах нашли тело пропавшего в феврале туриста 35
Названо имя военного, погибшего вчера от пули снайпера на Донбассе 11
В Запорожье ребенок выпал из окна второго этажа детского сада 18
На Донбассе подорвался военный автомобиль: один боец погиб, трое – ранены 23
На Закарпатье в ДТП погибли 3 человека 13
Вчера оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня 15
Боевики совершили 12 обстрелов на Донбассе, потерь нет 248
Тела четырех людей обнаружили в заброшенном колодце в Одесской области 27
Боевики на Донбассе девять раз открывали огонь 13

Вечером 1 мая в Москве полиция сорвала в “Театре.doc” премьерный показ спектакля “Соседи” — это постановка режиссера Сергея Гиндилиса, которая основана на рассказах белорусов, пострадавших при разгоне протестных акций в Минске после президентских выборов в августе 2020 года, пишет “Радио Свобода”.

Как сообщает “Радио Свобода”, через полчаса после начала спектакля в зале появился полицейский, который попросил зрителей и актеров выйти из помещения из-за поступившего сигнала о возможном минировании. Первоначально зрители встретили слова сотрудника полиции аплодисментами, приняв их за элемент представления.

После эвакуации актеры попытались продолжить спектакль на улице, но полиция не позволила это сделать, предупредив их, что они могут быть задержаны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
9
Теги