также в разделеОбщество
На Пасху в храмах Украины ожидают один миллион верующих 11
В канун 2 мая в Одессе усилили меры безопасности 10
МОЗ: Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer 28
Пограничники завершили учения по стандартам НАТО 10
В Украину доставили новую партию китайской вакцины Sinovac 18
30 апреля. Картина дня 35
В Раде предупредили об угрозе новой вспышки COVID-19 29
В ОП требуют наказать виновных в проведении марша в честь дивизии СС «Галичина» 30
В Италии задержали бывшего полицейского, воевавшего против Украины на Донбассе 19
В Секретариате КСУ не видят оснований лишать зарплаты Тупицкого и Касминина 16
В Минздраве сообщили особенности получения вакцины от COVID-19 по европейскому договору 17
По делу о крушении самолета под Харьковом сообщили о подозрении еще трем лицам 80
СБУ разоблачила схему хищения продукции Укргаздобычи 21
Инфекционист рассказала, сколько раз можно заболеть COVID-19 19
Тупицкий и Головатый считают себя действующими руководителями КСУ 28
Наев: Непосредственной угрозы вторжения войск РФ сейчас нет 28
Италия купит 10 украинских двигателей для ракеты-носителя Vega 17
СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, призывавших захватить власть в стране 22

В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще на год. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.

Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

В прошлом году парламент принял закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год. Однако, как отметили в профильном комитете, не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

Закон переносит трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекта решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

Напомним, на заседании 13 апреля Верховная рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги