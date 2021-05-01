В Украине отсрочили закрытие школ-интернатов еще на год. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

В прошлом году парламент принял закон, которым отсрочили трансформацию санаторных школ на год. Однако, как отметили в профильном комитете, не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

Закон переносит трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекта решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.