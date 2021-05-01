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В центре Одессы во дворе жилого дома на улице Большая Арнаутская водитель автомобиля Volkswagen во время движения задним ходом сбил насмерть пенсионерку. об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области

Как уточнили правоохранители. ЧП произошло вчера.

«По предварительным данным, выезжая со двора жилого дома задним ходом, 47-летний водитель автомобиля сбил 81-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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